Минобороны выделит четырем предприятиям 213 тысяч евро на разработку и внедрение инновационных продуктов

Министерство обороны приняло решение выделить четырем латвийским компаниям 213 272 евро на поддержку разработки и внедрения инновационной продукции военного или двойного назначения, сообщает агентство LETA.

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В рамках конкурса грантовой программы министерство выделило 137 126 евро компании Brasa Defence Systems для того, чтобы дополнить сухопутную платформу Natrix дистанционно управляемой системой вооружения.

Компания Watex получила 45 000 евро за разработку прототипа мобильной станции очистки воды, которая могла бы помочь преодолеть угрозы химических, биологических, радиологических и ядерных материалов.

На идею компании Temeso по улучшению крепления оружия CVRT было выделено 19 146 евро, а компания Baltic Bullets получила поддержку в размере 12 000 евро на изготовление и испытания безгильзового боеприпаса.

В ходе реализации проектов специалисты Национальных вооруженных сил будут консультировать компании, тем самым способствуя разработке инновационных и полезных продуктов в оборонной сфере.

Программа грантовых проектов, реализуемая Министерством обороны, является первой в своем роде программой поддержки целенаправленного развития латвийской отрасли обороны и безопасности. В проектах участвуют латвийские научно-исследовательские институты, а инновационный потенциал бизнес-среды переводится в экспортную продукцию военного назначения.

С 2018 года в результате пяти конкурсов грантовых проектов было поддержано 25 продуктов военного или двойного назначения, а общий объем финансирования достиг почти двух миллионов евро.