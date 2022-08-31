Минобразования до конца ноября передаст самоуправлениям 3000 компьютеров для школ

До конца ноября планируется закупить и передать самоуправлениям более 3 тысячи компьютеров для использования в латвийских школах, сообщил на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке советник министра образования по юридическим вопросам Янис Озолс.

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В целом в латвийских школах планируется установить около 20 тысяч рабочих станций.

В настоящее время процесс закупки почти завершен, и в течение ближайшего месяца семь предприятий, включенных в Систему электронных закупок, будут соревноваться за возможность поставки компьютерного оборудования.

Озолс прогнозирует, что точный результат закупки будет известен в конце сентября.

После принятия соответствующих решений в Кабинете министров будет осуществлена еще одна закупка компьютерной техники для учащихся начальных классов из семей, подвергающихся социальному риску.

14 мая прошлого года в Рижском замке президент Эгил Левитс, тогдашний министр образования и науки Илга Шуплинска, министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс, министр финансов Янис Рейрс, председатель комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Арвил Ашераденс и председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис подписали меморандум о сотрудничестве "Компьютер для каждого ребенка".

Участники меморандума договорились действовать в соответствии со своей компетенцией, чтобы к 2025 году обеспечить каждого ученика и учителя подходящим для учебного процесса компьютером. Также планируется создать компьютерную библиотеку в каждой государственной и муниципальной школе Латвии.

Для обеспечения образовательных учреждений портативными компьютерами правительство выделило финансирование в размере 11,2 млн евро.