Минобразования: определять, сколько будет 7-12-х классов в школах должно государство, а не самоуправления

Министерство образования и науки инициирует передачу централизованных решений о том, сколько в муниципальных школах должно быть 7-12-х классов, государству, сообщило агентство LETA. Сейчас за сеть и содержание инфраструктуры школ отвечают самоуправления, а зарплату педагогам платит государство.

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Государство забирает функции у самоуправлений

Перед сегодняшним заседанием правительства, на котором должен быть рассмотрен вопрос о сети школ в стране, Министерство образования подготовило соответствующий доклад. В качестве главных показателей, характеризующих эффективную и устойчивую сеть школ, министерство указало доступность в зависимости от ступени обучения, количество учащихся в группах классов в зависимости от плотности учащихся в самоуправлении, эффективность педагогического состава.

Самое важное изменение, предложенное Министерством образования и науки — инициирование передачи решений об упорядочении сети школ на уровне 7-12-х классов от самоуправлений государству. До сих пор Министерство образования и науки только согласовывало решения учреждений местного самоуправления о создании, реорганизации или ликвидации школ. При этом министерство, предлагая сейчас забрать у самоуправлений функции,

Однако Минобрнауки не предлагает менять статус учредителей образовательных учреждений — так же, как до сих пор учредителями школ останутся самоуправления.

Фактически предложение министерства означает, что государство будет принимать решение о количестве 7-12-х классов в школах, а самоуправления — о 1-6-х классах.

В Министерстве образования и культуры считают, что в результате указанных изменений будет обеспечена доступность качественного образования во всех регионах, а также возможность выбора разнообразного предложения углубленных курсов. Будут также обеспечены адекватная рабочая нагрузка и вознаграждение педагогов, эффективное использование существующих педагогических ресурсов, а также рентабельная национальная сеть.

Передача функций организации сети школ государству, по мнению Министерства образования, обеспечит эффективное и устойчивое управление ресурсами. В ведомстве подчеркивают, что приоритетом является качество образования и достижение качественных результатов вне зависимости от местонахождения школы. В министерстве надеются, что наступит ясность и с потоком учащихся в те или иные школы (вероятно, речь идет о выборе между средне-специальным и высшим образованием). Наконец, государство, а не родители, в зависимости от своих, в том числе, материальных возможностей, будет иметь влияние на предложение курсов повышения квалификации.

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Министерство надеется, что изменения коснутся также повышения качества содержания учебных программ, мониторинга качества образования и системы поддержки, а также изменения модели финансирования, перехода к программному финансированию.

Будут пересмотрены количественные критерии существования школ

Помимо решения вопроса о том, кто будет отвечать за реформирование сети школ, Министерство образования и науки предлагает пересмотреть количественные критерии существования школ. Министерство предлагает разделить самоуправления по плотности заселенности школьниками, определив три типа — малонаселенные, средненаселенные и города, соответственно определив, сколько учащихся должно быть в каждом школьном классе в каждом из типов самоуправлений.

По мнению ведомства, разделение самоуправлений по плотности заселенности учащимися решит три проблемы. Во-первых, расширяет понятие "приграничное самоуправление" до "приграничных и других самоуправлений с низкой плотностью населения". Во-вторых, разделение включает в себя пять самоуправлений, не имеющих административных центров, и, в-третьих, учитывает различия между городами государственного значения.

Приграничные и другие самоуправления с низкой плотностью населения будут представлять собой территории, в которых проживает до одного учащегося на квадратный километр, вторая группа будет включать школы за пределами административных центров с количеством учащихся до пяти на квадратный километр, а третья группа будет включать города государственного значения и административные центры. где на квадратный километр приходится не менее пяти учащихся.

На этапе начальной школы Министерство образования и науки учло рекомендации самоуправлений: тут самое главное доступность учебного заведения для учащихся 1-3-х и 4-6-х классов. Тут самоуправлениям будет дано автономное право решать вопрос об открытии классов. При этом снято требование — обеспечить, чтобы максимальное расстояние от школы до школы не превышало 20-25 километров. Министерство считает, что путь в школу не должен занимать у младших учеников более 40 минут.

Самоуправлениям будет содержать 1-6-е классы без учета установленных требований к количеству учащихся в классах, если местная власть посчитает это нужным.

В регионах с очень низкой плотностью учащихся (менее одного ученика на квадратный километр) в 1-3-х классах всего должно быть не менее 30 детей или не менее 10 детей в каждом классе. Тот же критерий распространяется и на средненаселенные регионы, тогда как в городах государственного значения и административных центрах в школах 1-3 классов должно быть не менее 120 учащихся или 40 учащихся в группе классов, которые образовывали бы два параллельных класса. Те же критерии предлагается установить и для группы 4-6 классов.

По мнению Министерства образования и науки, государственные гимназии (фактически 7-12-е классы) могут находиться во всех самоуправлениях, а не только в городах государственного значения. Поэтому нужно снизить требования к минимальному количеству учащихся будут снижены, приравнять их к требованиям высших учебных заведений. Предлагается также снизить требования к минимальному количеству учащихся в группах 7-9 классов и 10-12 классов — с 75 до 60 человек. Министерство образования объясняет, что ожидаемое количество учащихся в группе класса рассчитывается как среднее значение за последние три учебных года.

В городах государственного значения будет снижено требование о том, что должно быть три параллельных класса, предполагается установить новый лимит — два параллельных класса. Это также позволило бы снизить требования к минимальному количеству обучающихся. Министерство предлагает определить, что расстояние от места жительства до школы в 7-12 классах должно быть не более примерно 25 километров, а расстояние между школами — не более 50 километров.

В 7-9-х и 10-12-х классах критерии минимально количества учащихся на параллели должны быть обязательными для всех самоуправлений, считает министерство. В регионах с низкой плотностью учащихся в 7-9-х классах должно быть не менее 30 учащихся или не менее 10 детей в каждом классе, в 10-12 классах должно быть не менее не менее 60 учеников, то есть не менее 20 учеников в классе.

В средненаселенных регионах и в 7-9-х классах и в 10-12-х классах должно быть не менее 60 ученико или не менее 20 учеников в одном классе. В крупных самоуправлениях в средней школе (10-12-е классы) должно быть не менее 120 учеников, или не менее 40 учеников в каждой группе классов, которые образуют два параллельных класса.

Министерство образования и науки предлагает установить ряд исключений для конкретных учебных заведений в разных муниципалитетах.