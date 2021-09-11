Минобразования ответило на вопросы по тестам для школ, детсадов, кружков, театров и по учебе на изоляции

Одни школьники сдали тесты — не получили ответов, другие — не сдали тесты, но получили ответы. Родители малышей бьют тревогу: вроде бы детсадам тестироваться не надо, но от них требуют. Желающие записаться в кружки по интересам или повести ребенка в театр бьют свою тревогу — нужен ли свежий анализ для них? Портал Delfi переадресовал вопросы в Министерство образования.

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На днях формула тестирования снова поменялась — теперь анализы в школах будут брать не раз в неделю, а раз в две недели. О чем могут рассказать такие результаты и какая ситуация может сложиться между тестами — на этот вопрос внятного ответа нет. По большей части решения предстоит принимать руководителям самих школ. Тем временем разные образовательные учреждения — частные и государственные — интерпретируют расплывчатые правила по-своему: одни пускают со школьными анализами, другие не требуют никаких, третьи застыли в ожидании дальнейших разъяснений.

Вот какие ответы на часть злободневных вопросов читателей Delfi прислала пресс-служба Министерства образования Латвии.

Некоторые детсады вводят тестирование детей. Это законно или нет? Это обязательно или нет? Имеют ли родители право не соглашаться?

Правила Кабинета министров № 360 не предусматривают тестирование на Covid-19 в учреждениях дошкольного образования и для посещения кружков по интересам. Исключение — для занятий спортом, которые проходят вне детского сада, там тестирование обязательно. Участники профессиональны направлений спортивных программ в спортшколах и учебных заведений по интересам проходят тестирование в сотрудничестве с учебным заведением, которое они посещают (например, в детсаду вместе с его сотрудниками). В ситуации, когда нет необходимости проводить тестирование сотрудников (например, все привиты), можно пройти тестирование вместе с ближайшим общеобразовательным учреждением. Подробные рекомендации ЗДЕСЬ.

Как обстоят дела с обучением плаванию? Родители сигнализируют, что некоторые школы отказались от таких занятий — это законно? Как это должно быть организовано?

За организацию учебного процесса в школе, в том числе за занятия спортом / посещение бассейна ответственность несет руководитель конкретного учебного заведения — эти вопросы надо адресовать к нему.

Как работают музыкальные и художественные школы, а также внешкольные кружки по интересам — государственные и частные? Что там с тестированием?

Тест, который делают в школе, действителен и для посещения занятий по интересам, в том числе музыкальной и художественной школ. Преподаватели должны иметь действующий сертификат о перенесенном заболевании, вакцинации или отрицательный результат теста на Covid.

Какая схема работает в классе школы, если у кого-то (ученика или учителя) выявили ковид? На карантин уходит весь класс и все контактные или только невакцинированные? Если вакцинированные остаются, то делают ли им тесты на ковид? Как проходит обучение тех, кто на самоизоляции, и тех, кто не на самоизоляции?

В случае выявления случаев заболевания в школе учебное заведение действует в соответствии с процедурами, разработанными самим учебным заведением, и рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как проходит обучение тех, кто на самоизоляции, и тех, кто не на самоизоляции?

На сегодня регулирование требует, чтобы школьникам, которым назначен карантин, было обеспечено удаленное обучение. Оно может быть:

индивидуально для каждого конкретного ученика;

для части класса;

для всего класса.

На удаленное обучение не отправляются:

учащиеся с сертификатом о вакцинации / перенесенном заболевании;

другие учащиеся, не имеющие обязательных противоэпидемических мероприятий (карантин, изоляция).

В рекомендациях на 2021/2022 учебный год (https://www.izm.gov.lv/lv/ieteikumi-izglitibas-procesa-organizesanai) мы объясняем, что учащимся и преподавателям, находящимся на изоляции в связи с заболеванием Covid 19, участие в удаленном учебном процессе может не быть обязательным (в зависимости от состояния заболевшего), если об этом проинформировали классного руководителя, учителя или руководителя учебного заведения.

Родители из некоторых школ утверждают, что на прошлой неделе их детям не делали никаких тестов — это правильно? Есть немало родителей, которые утверждают, что детям тестов не делали, но результат им на почту пришел — может такое быть?

Да, были случаи, связанные с пропускной способностью лабораторий, а также с ошибками в отправленных школами в лабораторию списках. В связи с этим 9 сентября министр здравоохранения Даниэлс Павлютс и министр образования и науки Анита Муйжниеце концептуально согласовали шаги по улучшению тестирования школьников, чтобы процесс стал более оперативными — новый метод предусматривает тестирование сразу целого класса, вместо группы из 10 образцов. Это облегчит задачу лабораторий, школ и снизит затраты.

Чтобы не затруднять для школьников посещение занятий по интересам вне школы, было решено уточнить правила Кабинета Министров для случаев, когда дети не получили индивидуальный ответ лаборатории, они могли предъявить общий ответ для всего своего класса или школы. Этот момент будет уточнен на следующем заседании правительства.

Почему со школьным тестом нельзя пойти в кино, театр, кафе? Как тогда приобщать детей к культуре? Планируется ли проводить какие-то школьные культпоходы в театры?

Дети могут посещать кино, театр, концерты и другие развлекательные мероприятия, но не со школьным тестом, а с индивидуальным антигенным или ПЦР-тестом с коротким сроком действия. Тестирование для школы — это скрининг, основанный на принципе "пузыря", который не дает сертификата тестирования. Несмотря на то что на занятиях по интересам собираются дети из нескольких учебных заведений, у таких занятий более-менее постоянный состав участников и учителей, а значит, эпидемиологический риск ниже. На публичном мероприятии, где встречаются случайные люди, нет факторов, снижающих эпидемиологический риск — там он максимален.