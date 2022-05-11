Минобразования планирует завершить работу по полному переводу образования на госязык

Министерство образования и науки (МОН) может в ближайшее время завершить работу над нормами по полному переводу образования на государственный язык. Об этом сегодня утром в интервью "Утренней панораме" на Латвийском телевидении заявила министр образования Анита Муйжниеце.

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Параллельно Национальное объединение (НО) подало новые поправки в закону об образовании, которые предусматривают основное образование только на латышском языке. Как указала Муйжниеце, ей непонятно, чего на самом деле хочет добиться НО такими действиями, ведь работа над поправками, предусматривающими переход на обучение только на государственном языке в течение трех лет, уже идет.

Министр подчеркивает, что партнеры по коалиции регулярно получают информацию о работе над новыми нормами – общественное обсуждение фактически завершено, последние согласования участвующих сторон ожидаются до 24 мая, а затем поправки планируется передать в правительство и Сейм.

Комментируя вчерашнее решение правительства, которое предусматривает, что со следующего учебного года дети украинских беженцев смогут учиться только в школах с латышским или украинским языком обучения, министр положительно оценила то, что ведется подготовка детей беженцев к посещению латышских школ. С этой целью летом планируется открыть учебные лагеря и языковые курсы.

Как сообщалось, НО подало поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что начальное образование должно предоставляться только на государственном языке, но в начале марта Сейм отклонил их.

Большинство партий правительственной коалиции поддерживают переход на обучение только на латышском языке в течение шести лет начиная с 2023/2024 учебного года.