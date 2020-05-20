Минобразования призвало вузы Латвии оценить необходимость продления академического года

Министерство образования и науки призвало вузы и колледжи Латвии оценить необходимость продления академического учебного года — для того, чтобы обеспечить качество учебного процесса. По мнению Минобразования, продление учебного года возможно, если учебу невозможно организовать удаленно.

В связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией, учебный процесс следует продолжать удаленно вплоть до конца 2019/2020 академического года. Это правило относится и к защите квалификационных, бакалаврских и магистерских работ.

В свою очередь, госэкзамены, если нет возможности обеспечить их сдачу удаленно, министерство призывает проводить после 1 июня, соблюдая все предприсания эпидемиологов.

Это же касается выдачи аттестатов — процесс должен происходить удаленно, а в случаях, когда нужен бумажный документ, его можно получить в школе, заранее договорившись о встрече.

Ограничения также предусматривают запрет на торжественные мероприятия по вручению аттестатов и выпускные вечера. Если класс хочет провести такое мероприятие, его нужно отложить на более позднее время, когда в стране будет отменено чрезвычайное положение или смягчены ограничения, указали в МОН.