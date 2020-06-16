Минобразования: в Латвии переизбыток гуманитариев, продолжится нехватка IT-специалистов и инженеров

В 2022 году будет не хватать примерно 16 000 специалистов по инженерным, естественным наукам и ИКТ, прогнозирует Министерство образования и науки (МОН) на основании мониторинга выпускников.

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В понедельник на пресс-конференции представитель МОН Диана Лайпниеце сказала, что больше всего получивших образование на уровне колледжа — в таких специальностях, как медицина и социальные знания, а больше всего магистров — в образовании.

Самыми популярными у выпускников областями знаний были коммерческие науки (почти каждый четвертый студент), медицина (16%), инженерные науки — 8%, юриспруденция — 8%, социальные знания и науки о человеке — 6%.

В последующие годы продолжится избыток специалистов по гуманитарным и социальным наукам. Этот избыток составит около 10 000 человек.

Выбираемые латвийскими студентами области знаний в целом соответствуют показателям ЕС, но в Латвии меньше специалистов по образованию — 4% по сравнению с 9%. В Европе инженерные и естественные науки изучает каждый четвертый студент, а Латвии каждый пятый.

В 2016/2017 академическом году 51% выпускников получили степень бакалавра, 20% — образование на уровне коллежа, 28% окончили магистратуру, 1% — докторантуру.

В Латвии в три раза больше выпускников колледжей по сравнению с Европой и очень мало получивших докторскую степень.