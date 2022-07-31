Минсельхоз создаст сеть пунктов зарядки электромобилей за 2,5 млн евро

Министерство сельского хозяйства готовится установить в подведомственных учреждениях сеть пунктов зарядки электромобилей за 2,5 млн евро. В министерстве утверждают, что необходимо иметь место для зарядки существующих и будущих электромобилей, сообщает LSM.lv.

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Право на строительство зарядной инфраструктуры выиграла фирма SIA Reck, реальным бенефициаром которой является сестра Рихарда Колса. Депутат Национального объединения Колс возглавляет минсельхоз, но в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не видят признаков конфликта интересов.

Министерство сельского хозяйства и подведомственные ему учреждения в настоящее время приобрели 19 электрических или гибридных автомобилей, а в следующем году их число может превысить 60, сообщил директор административного отдела министерства Рихардс Канцевичс. В качестве причины он назвал требования Закона о государственных закупках. В настоящее время оговорено, что не менее пятой части приобретаемых автомобилей должны иметь низкий уровень выбросов.

Так как машины нужны и в регионах, то в минсельхозе решили создать собственную сеть пунктов зарядки электромобилей. Планируется, что министерство может потратить около 2,5 млн евро примерно на 50 пунктов зарядки.

"Есть только государственная общественная зарядная сеть, на которую учреждение при выполнении своих функций не может рассчитывать на 100%. Нельзя гарантировать, что общественная сеть обслуживания будет свободна для того, чтобы при необходимости наши электромобили могли бы пополнить свой заряд", — пояснил Канцевичс.

Представитель министерства не исключает, что зарядными пунктами смогут пользоваться и сотрудники других госучреждений. При этом частным автомобилистам нельзя будет пользоваться этими зарядными пунктами: в таком случае министерство должно стать торговцем электроэнергией.

На вопрос, не слишком ли дорого для минсельхоза строить собственную зарядную сеть, к тому же не согласовывая ее месторасположение с потребностями других учреждений, Канцевичс ответил отрицательно.

"Главная проблема в том, сколько энергии там имеется, сколько электромобилей и как долго их можно заряжать. Даже если в будущем мы увидим, что через 5-6 лет, скажем, в Лимбажи, Смилтене, Резекне или Даугавпилсе будут два учреждения разных ведомств с расположенными рядом зарядными станциями, это не обязательно означает, что ресурсы были потрачены впустую", - добавил он.

Ни Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), отвечающее за "зеленую" политику, ни Министерство транспорта, отвечающее за общественную зарядную сеть, не ответили по поводу намерения минсельхоза создать отдельную зарядную сеть.

На конкурс по закупке на строительство зарядной инфраструктуры для минсельхоза подала заявку только одна фирма - SIA "Reck". В структуре владельцев компании просматривается связь с Национальным объединением. Член Национального объединения, министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс, в настоящее время находится в отпуске, поэтому не был доступен для интервью. А сам Рихардс Колс ничего не знал о выигравшей закупке компании, частично принадлежащей его сестре.

"Впервые слышу от вас о такой закупке, а конкретно - о компании, которая, как я понял от вас, выиграла. Ничего больше не могу комментировать. Я не имею никакого отношения ни к покупке, ни к этой компании", — сказал Колс в комментарии для передачи.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ответили Латвийскому ТВ, что не видят конфликта интересов в конкурсе по закупке пукнтов зарядки.