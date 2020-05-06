Минсообщения хочет на следующей неделе возобновить международные пассажирские перевозки

Министерство сообщения работает над планом возобновления международным пассажирских перевозок с 13 мая. Решение об этом будет принимать правительство, сказал журналистам министр сообщения Талис Линкайтс (НКП).

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Открытие границ запланировано на 18 мая.

Линкайтс надеется, что удастся договориться с Литвой и Эстонией о свободном передвижении граждан в соседних странах. Сейчас эксперты совместно с Министерством здравоохранения работают над деталями плана.

Министр подчеркнул, что на данный момент международные перевозки будут ограничены, так как вирус продолжает распространяться по Европе. Он огорчен тем, что нет единого регулирования Европейского союза о мерах безопасности во время авиаперелетов, поэтому приходится импровизировать.

Авиакомпании на данный момент единогласно решили, что пассажиры должны носить маски. Одни перевозчики призывают пассажиров приходить со своими масками, а латвийский airBaltic собирается выдавать маски пассажирам.

“Возможны и другие ограничения. Допускаем, что те, кто прибудут из стран ЕС, за исключением Эстонии и Литвы, должны будут на 14 дней самоизолироваться”, - сказал Линкайтс.

Как уже сообщалось, 17 марта в Латвии было прекращено всё международное пассажирское сообщение.