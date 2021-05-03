Минсообщения планирует более активно применять в городах Латвии скоростное ограничение в 30 км/ч

Хотя в целом уровень безопасности на дорогах ЕС выше, чем где-либо в мире, поставленные цели в этой сфере еще не достигнуты. Поэтому следует вводить дополнительные меры, особенно в городе, сообщили Delfi в Министерстве сообщения Латвии, ссылаясь на итоги Конференции ЕС по результатам дорожной безопасности.

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В частности, во втором полугодии 2021 года Минсообщения планирует провести оценку безопасности дорожного движения в различных самоуправлениях Латвии.

Как отметил директор Департамента дорожной инфраструктуры Таливалдис Вецтиранс, за последние 10 лет Латвии удалось снизить показатель смертности на дорогах страны на 35%. Однако в прошлом году в результате ДТП погибли 139 человек — на четыре человека больше, чем годом ранее.

Общая статистика по ЕС показывает, что 38% смертей и 50% тяжелых увечий в ДТП происходит в черте города. Поэтому Минсообщения рассматривает вариант ужесточения скоростного режима. "Одной из эффективных мер является уменьшение разрешенной скорости в городах до 30 км/ч в городах на тех улицах, где идет интенсивное движение при одновременном использовании велосипедов, электросамокатов итд", — подчеркнул Вецтиранс.

Напомним, что в марте вступило в силу распоряжение Департамента сообщения Рижской думы об ограничении в Тихом центре максимально допустимой скорости до 30 км/ч.

Скорость ограничена на двух участках в центре Риги: на территории между улицами Элизабетес, Пулквежа Бриежа, Ханзас и Экспорта, а также на территории между улицами Ханзас, Пулквежа Бриежа, бульв. Калпака и улицей Кр. Валдемара.

Как отмечает департамент РД, в прошлом году ограничение скорости 30 км/ч было введено в Агенскалнсе, а также на территории между улицами Грауду, Эбелмуйжас, Малу и Залениеку. Нововведения позволят улучшить безопасность пешеходов и велосипедистов, а также снизить уровень шума.