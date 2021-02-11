Минсообщения разработало поправки, которые позволят латвийцам посещать занятия с инструктором по вождению
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Министерство сообщения обратилось к правительству с предложением изменить сложившуюся в условиях пандемии Covid-19 ситуацию, когда из-за введенных ограничений желающие получить водительские права не имеют права посещать уроки по вождению, но при этом экзамены в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) все же проводятся. В Минсообщения пояснили Delfi, о каких именно нововведениях идет речь.

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"Наши специалисты разработали предложения поправок к нормативным актам, которые обеспечили бы практическое обучение вождению. Одновременно с этим Минобразования подготовило поправки в сфере своей компетенции — они предполагают более широкое урегулирование профессионального дальнейшего обучения, профессионального повышения квалификации и неформальных обучающих программ. Это будет относиться и к обучению водителей транспортных средств", — сообщила представитель ведомства Байба Гулбе.

По словам Гулбе, действующие сейчас меры призваны ограничить распространение Covid-19 в обществе и защитить латвийцев от коронавируса. При этом проведены консультации со специалистами на тему того, как можно совместить соблюдение эпидемиологических требований и возможность получить очное обучение в автошколе.

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