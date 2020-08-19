Минсообщения усомнилось в эффективности обслуживания дорог Латвии: намерено объявить открытый конкурс

Министерство сообщения предлагает с 2021 года открыть рынок повседневного содержания автодорог, выбирая претендентов в ходе открытого конкурса. Этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства во вторник, 25 августа.

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В сообщении для правительства министерство указывает, что в настоящее время обслуживанием дорог занимается ГАО "Латвияс аутоцелю узтуретайс" (ЛАУ) в соответствии с договором делегирования, который действует до 31 декабря этого года.

"В долгосрочной перспективе без конкуренции у государства не может быть уверенности в том, что оно получает наиболее эффективные услуги содержания дорог. Главное преимущество открытия рынка — возможность, что в результате публичной закупки услуги будут оказываться дешевле, чем в настоящее время это делает ЛАУ", — заявило Минсообщения.

В результате открытия рынка услуги содержания дорог будут закупаться в условиях свободной конкуренции, и ЛАУ сможет участвовать в процедуре закупки наряду с другими участниками рынка.

Ожидается, что в результате конкуренции затраты на повседневное обслуживание дорог снизятся на 0,434 млн евро в первый год и на 2,035 млн евро во второй и третий год, а сэкономленные средства могут быть дополнительно направлены на содержание дорог или ремонтные работы.

Проект распоряжения правительства предусматривает одобрить предложения Минсообщения и поручить ГАО "Латвияс валстс цели" организовать открытый конкурс для претендентов.

ЛАУ в настоящее время выполняет почти 200 различных видов работ на автодорогах страны, обслуживая в целом 20 000 километров дорог.