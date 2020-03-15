Минюст: любые богослужения и мессы в Латвии временно запрещены

Министерство юстиции опубликовало на своем сайте сообщение, в котором особо подчеркнуло, что введенный правительством запрет на проведение любых мероприятий группами более 50 человек в общественных местах означает, что на данный момент в Латвии не разрешается проводить богослужения и мессы. Запрет распространяется на представителей всех конфессий.

Полиция уже выясняет подробности случая с некой религиозной общиной, которая опубликовала в социальных сетях призыв приходить на богослужения, утверждая, что они не отменены. Агентство LETA предполагает, что речь может идти о "Новом поколении", так как лидер этой организации Александр Ледяев как раз написал пост соответствующего содержания.

Ранее глава православных верующих Латвии митрополит Александр призывал православных соблюдать указания Минздрава, однако в его обращении ничего не говорилось об отмене богослужений. Но в полиции подчеркивают, что ограничения, предусмотренные чрезвычайной ситуацией, включают в себя отмену и запрет всех публичных мероприятий, включая религиозные.

LETA также сообщает о случае в Елгаве, где в воскресенье, 15 марта, несколько десятков человек все же были замечены на богослужении в католическом кафедральном соборе.