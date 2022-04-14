Минюст озвучил четыре варианта сноса памятника советским воинам-освободителям Риги в парке Победы

Министерство юстиции предлагает четыре варианта демонтажа памятника советским воинам в парке Победы в Риге, рассказал в эфире Латвийского радио советник министра юстиции Яниса Борданса ("Консервативные") Андрис Витолс.

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После того, как политики поставили задачу предложить пути решения вопроса с памятником в парке Победы, представители Министерства юстиции пришли к выводу, что монумент неприемлем для большинства общества, он фактически разделяет общество и обязанность государства — предпринять соответствующие действия.

По словам Витолса, Минюст предлагает четыре варианта действий.

Первый вариант предусматривает, что нужно проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства по содержанию 110 латвийских мемориалов в самой России. Если Россия не заботится о них и, следовательно, не соблюдает соглашение, то для Латвии договор тоже не обязателен для исполнения, отмечает Министерство юстиции.

Второй вариант предусматривает разрыв договора в связи с началом войны, в которой принимает участие одна из сторон, подписавших соглашения — Россия.

В третьем варианте Министерство юстиции предлагает оценить интерпретацию 13-й статьи латвийско-российского договора, заключенного в 1994 году, на предмет того, подпадает ли вообще памятник под действие этой статьи. Министерство иностранных дел утверждает, что монумент подпадает под эту статью, а Министерство юстиции "не торопится соглашаться" с таким видением, подчеркнул Витолс.

Четвертый вариант, предлагаемый Минюстом, призывает подумать о перемещении памятника в рамках территории Латвии.

Далее судьбу монумента предстоит решать политикам, сказал Витолс.

Как уже сообщалось, с началом военного вторжения России в Украину в Латвии актуализировался вопрос о том, не следует ли демонтировать памятник Советской армии в парке Победы.

На заседании Комиссиия Сейма по иностранным делам было принято решение о том, что Министерство юстиции предложит возможные варианты действий. В то же время МИД пояснил, что обязательства Латвии в отношении памятника включены в один из четырех пакетов соглашений, предусматривавших также вывод российской армии из Латвии в 1994 году.

На этой неделе Рижская дума заявила, что комплекс памятников в парке Победы небезопасен, и монумент был огорожен.