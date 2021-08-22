Минюст: поправки Гобземса к Конституции оценили как некачественные

Предложенные оппозиционными политиками поправки к Конституции, которые предусматривают включение добровольной вакцинации в основной закон и запрет на введение ограничений для невакцинированных лиц, не полностью разработаны по содержанию и не вписываются в правовую систему Латвии, считает Министерство юстиции.

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Партия "Закон и порядок", возглавляемая оппозиционным политиком Алдисом Гобземом, требует, чтобы статья 111 Конституции запрещала принудительную вакцинацию и ограничения для непривитых.

Как сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова, о несоответствии поправок правовой системе Латвии написала в письме ЦИК заместитель государственного секретаря Минюста Ольга Зейле.

Статья 78 Конституции гласит, что проект изменений в Конституции должен быть полностью разработан. Ссылаясь на решение Сената Верховного суда, Минюст указывает, что содержание и качество проекта поправок должны быть такими, чтобы они были юридически действительными с самого начала. Зейле уточнила, что одним из критериев является то, что законопроект должен быть полностью разработан по форме, и, с точки зрения Минюста, этот критерий соблюден.

В министерстве отмечают, что по второму критерию законопроект должен быть полностью проработан по содержанию. Ссылаясь на выводы юридической науки, Минюст обращает внимание на тот факт, что преобразование конституции — более трудный, сложный вопрос, чем простое принятие закона, и что Конституция должна быть достаточно стабильной, ее нельзя менять. легко и слишком часто.

"Следует отметить, что в настоящее время нет нормативных актов, регулирующих и предписывающих обязательную вакцинацию для всех жителей Латвии, поэтому законопроект" О внесении изменений в Конституцию "не вписывается в правовую систему по своему содержанию", -говорится в письме Минюста.

В министерстве подчеркивают, что предлагаемые в поправках нормы не могут противоречить другим статьям Конституции и основам Конституции. Минюст также обращает внимание на то, что закон об эпидемиологической безопасности уже предусматривает возможность определять инфекционные заболевания, от которых необходимо вакцинировать людей. В свою очередь, постановления Кабинета министров определяют право лица отказаться от вакцинации.

"Таким образом, непонятна суть дополнения к Конституции (..), регулирующего вакцинацию, и почему запрету на принудительную вакцинацию должна быть обеспечена конституционная защита", — отмечает Минюст, обращая внимание на риск нарушения лаконичности, системности и полноты Конституции. Согласно концепции полноты конституции, Конституция представляет собой единое и законченное урегулирование, в котором нет пробелов или внутренних противоречий, подчеркивает министерство.

Предлагаемые поправки к Конституции также нарушают высокую степень обобщения, поясняет Зейле. Кроме того, запрет на принудительную вакцинацию уже вытекает из закрепленного в Конституции права на личную свободу и неприкосновенность человека и его частной жизни.

"Невозможно предсказать будущее, и другие эпидемии, даже более серьезные, могут произойти в будущем, поэтому вакцинация во имя общественного здоровья может стать критически важной для существования всей нации. Внося в Конституцию запрет на принудительную вакцинацию, надо четко осознавать, что эта норма будет применяться и в случае 100% смертельных и экстремально заразных, тяжелых и опасных эпидемий, и в этих ситуациях не будет выполняться основная обязанность государства заботиться о выживании и сохранении нации как таковой ", — подчеркнули в Минюсте.

Как сообщалось, Гобземс считает, что сбор подписей под такими поправками к Конституции будет самым быстрым и наиболее эффективным с юридической точки зрения способом остановить принудительную вакцинацию — "раньше, чем судебный процесс или инициатива на Manabalss.lv.

ЦИК еще предстоит решить, что делать с поправками Гобземса: разрешить начать сбор подписей, запросить уточнение поправок или отказать в их регистрации для сбора подписей.