Минюст призвал православных и староверов строго соблюдать Covid-требования на Пасху
Foto: DELFI

В преддверии православной Пасхи Министерство юстиции Латвии призвало всех представителей отмечающих этот праздник конфессий безукоснительно соблюдать действующие в стране требования эпидемиологической безопасности. В частности, рекомендуется "тщательно оценить необходимость и риски посещения публичных мест, в том числе и церквей", отметили Delfi в ведомстве.

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В храмах следует соблюдать следующие требования:

  • посетители должны в обязательном порядке носить маски
  • соблюдать дистанцию два метра
  • на каждого человека должно приходиться не менее 10 кв.м. публично доступной площади территории
  • у входа должна быть размещена хорошо видимая информация о максимально возможном одновременно числе посетителей
  • религиозная организация несет ответственность за то, чтобы максимально допустимое число посетителей не было превышено
  • на месте должны быть доступны средства дезинфекции для рук
  • в ходе богослужений персонал храма по возможности избегает прямого контакта и совместного использования предметов
  • в храме не должны находиться лица, которые должны быть на самоизоляции, домашнем карантине, или лица с симптомами заболевания дыхательных путей.
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Коронавирус Пасха
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