Минюст призвал православных и староверов строго соблюдать Covid-требования на Пасху

В преддверии православной Пасхи Министерство юстиции Латвии призвало всех представителей отмечающих этот праздник конфессий безукоснительно соблюдать действующие в стране требования эпидемиологической безопасности. В частности, рекомендуется "тщательно оценить необходимость и риски посещения публичных мест, в том числе и церквей", отметили Delfi в ведомстве.
В храмах следует соблюдать следующие требования:
- посетители должны в обязательном порядке носить маски
- соблюдать дистанцию два метра
- на каждого человека должно приходиться не менее 10 кв.м. публично доступной площади территории
- у входа должна быть размещена хорошо видимая информация о максимально возможном одновременно числе посетителей
- религиозная организация несет ответственность за то, чтобы максимально допустимое число посетителей не было превышено
- на месте должны быть доступны средства дезинфекции для рук
- в ходе богослужений персонал храма по возможности избегает прямого контакта и совместного использования предметов
- в храме не должны находиться лица, которые должны быть на самоизоляции, домашнем карантине, или лица с симптомами заболевания дыхательных путей.