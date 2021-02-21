Минюст выступил против идеи МВД об уголовном наказании за оскорбление чести полицейских

Несмотря на широкий резонанс в латвийских СМИ новости о том, что Министерство внутренних дел подготовило поправки к Уголовному закону (УЗ) с целю которых защитить честь и достоинство представителей власти, продвигать идею дальше МВД пока не стало. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения De facto. По ее информации, против выступило Министерство юстиции.

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"В Минюсте подчеркивают, что 12 лет назад Сейм декриминализировал преступные деяния любого рода, связанные с оскорблением чести и достоинства, и сейчас для возврата к такой практике нет никаких оснований. К тому же, особо выделяя круг определенных лиц-представителей власти, правовая защита чести и достоинства других персон была бы поставлена на неравный уровень", — поясняет позицию министерства передача.

Также в Минюсте ссылаются на недавнее заключение Госконтроля, который призвал разгрузить уголовно-правовую систему Латвии. А идея МВД, наоборот, является шагом в противоположном направлении. "К тому же возможность наказать и уголовно, и административно тех, кто выступает против выполняющих свои обязанности полицейских, сейчас имеется. Для этого достаточно уже действующих нормативных актов", — подчеркнули в Минюсте.

Как уже сообщалось, законопроектом МВД предусмотрено дополнить Уголовный закон новой статьей — 271.1 "Оскорбление чести и достоинства представителя власти", которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства представителей власти, которые находятся при исполнении своих служебных обязанностей в сфере обеспечения порядка, безопасности и охраны границ.

В законопроекте отмечается, что за подобные противоправные действия необходимо ужесточить наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года. Также в качестве мер предлагаются кратковременное лишение свободы (арест), принудительные работы или денежный штраф.

По словам парламентского секретаря МВД Сигне Боле, цель законопроекта — позаботиться о полицейских и пограничниках, чтобы защитить их в то время, когда они исполняют свои служебные обязанности, а также для мотивации и привлечения новых сотрудников в службы внутренних дел, для которых также важно, чтобы государство о них заботилось.