Минздрав хочет упростить возвращение медиков в Латвию

Минздрав планирует упростить процесс признания квалификации латвийских медиков, длительно работавших в странах ЕС и Швейцарии, сообщает LETA.

Если медик с латвийским дипломом не менее трех лет за последние пять лет работал за границей и хочет продолжить работу в Латвии, то ему надо в Инспекцию здравоохранения подать подтверждения о своей работе за рубежом.

Министерство предлагает разрешить подавать документы удаленно, пока медик находится за пределами Латвии, чтобы сразу по возвращении на родину он мог начать работать.

Что касается медиков, получивших диплом за пределами Латвии, но не имеющих трудового стажа в медицине, они смогут воспользоваться трехлетним переходным периодом. То есть, медик сможет работать в латвийских медучреждениях под надзором сертифицированного специалиста. Решение о том, может ли медик воспользоваться этой возможностью будет принимать одна из профессиональных организаций медиков.

В Минздраве подчеркнули, что медик должен владеть латышским языком, поэтому эту норму нельзя будет применять к иностранному медперсоналу без знаний латышского.