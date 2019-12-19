Минздрав хочет запретить рекламу алкоголя и садиться за руль с более чем 0,2 промилле в крови

Министерство здравоохранения предлагает запретить рекламу скидок на вино и пиво по телевизору и радио, а также запретить рекламу любого алкоголя в печатных изданиях, кинотеатрах и интернете. Помимо этого, ведомство хочет установить единый максимум концентрации алкоголя в крови водителей - 0,2 промилле, сообщает LETA.

Специалисты министерства подготовили поправки к закону о Дорожном сообщении, которые снижают допустимую концентрацию алкоголя в крови до 0,2 промилле. На данный момент такое ограничение действует только по отношению к водителям со стажем менее двух лет. Более опытные водители могут садиться за руль до 0,5 промилле алкоголя в крови.

Представитель министерства Анна Страпцане указала, что в Эстонии, Польше и Швеции уже сейчас в силе аналогичные ограничения, а в Чехии, Венгрии и Румынии и вовсе нельзя иметь никакой концентрации алкоголя в крови.

Помимо прочего, ведомство хочет запретить рекламу алкоголя и акции, в рамках которых, покупая одну бутылку алкоголя, можно получить вторую бесплатно или со скидкой. Например, нельзя будет продавать алкоголь “два по цене одного”. Ещё один запрет затронет бизнес игорных залов - им запретят предлагать клиентам бесплатный алкоголь, а место употребления и продажи алкоголя должно быть отделено от места проведения азартных игр.

Чтобы помочь людям, которые столкнулись с зависимостью от алкоголя, Минздрав собирается ввести оплаченную государством программу “12 шагов” и увеличить государственное финансирование амбулаторной наркологической помощи для подростков.

Страпцане отметила, что с каждым годом показатели употребления алкоголя в Латвии растут, поэтому важно ограничить его доступность и способствовать пониманию общества о его вреде.

Соответствующие поправки сегодня объявлены на собрании госсекретарей, то есть, они начали свой путь через Кабинет министров.