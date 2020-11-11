Минздрав ищет возможность делать тесты на Covid-19 людям, которые не могут приехать сдать анализы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения будет искать возможности, как обеспечить тестирование на Covid-19 людям, которые не могут добраться до пунктов сдачи анализов, сообщила на организованной Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) видеоконференции госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.

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Председатель ЛСС Гинтс Каминскис, говоря о возможностях самоуправлений обеспечить доставку пациентов с Covid-19 из больниц домой, отметил, что бывают и обратные случаи — когда у людей с симптомами заболевания нет возможности добраться до пункта тестирования, а у самоуправления тоже нет транспорта для подобных ситуаций.

Представитель Минздрава признала, что пока нет решения, как доставить таких людей на пункты тестирования. Вопрос остается открытым, и министерство будет искать решения.

Мурмане-Умбрашко напомнила, что весной была возможность взять тест дома, но выезды домой в основном были необходимы по объективным причинам, например, к людям с ограниченными возможностями, кроме того, такие выезды обходились очень дорого. Теперь, чтобы обеспечить более широкие возможности тестирования, планируется открыть дополнительные пункты в крупных региональных городах.

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LETA

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