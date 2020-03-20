Минздрав: Латвия работает над доставкой средств индивидуальной защиты из Китая, тогда хватит всем

Ведется работа над организацией доставки средств индивидуальной защиты из Китая, сообщили представители ответственных учреждений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. По словам представителя Министерства здравоохранения, достигнуто соглашение об отправке самолета в Китай за грузом средств индивидуальной защиты.

Если эта доставка пройдет успешно, то средств индивидуальной защиты в стране будет достаточно.

Также планируется, что с сегодняшнего дня в аптеки должны поступить новые средства индивидуальной защиты местного производства, сообщила представитель Минздрава.

Сегодня, 20 марта, в соседнюю Литву из Китая уже прилетел самолет с десятками тысяч медицинских масок и перчаток. Их получат литовские медицинские работники, которые могут столкнуться с риском коронавирусной инфекции.

Груз оплатила Торговая палата Китая, его безвозмездно доставила компания чартерных авиарейсов KlasJet, находящаяся в управлении группы Avia Solutions Group предпринимателя Гедиминаса Жемялиса.

"Груз прибыл около 4 часов утра, были и представители китайского посольства. Разгружено, груз теперь на складе", — сказала BNS в пятницу утром представитель Avia Solutoins Group Вилма Вайтекунайте.