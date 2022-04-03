Минздрав начинает кампанию по профилактике детского травматизма

Учитывая высокие показатели детского травматизма в Латвии, Министерство здравоохранения (МЗ) запускает информационную кампанию "От беспечности к безопасности".

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В рамках кампании, начиная с 30 марта и до середины 2023 года пройдут образовательные мероприятия для детей и родителей о факторах риска травматизма и его профилактике.

"Перед наступлением лета, когда ежегодно возрастает детский травматизм, важно снова и снова напоминать и рассказывать семьям о рисках безопасности. Задача взрослых — быть рядом с самыми маленькими и предотвращать риски, когда они с любопытством исследуют мир. Самое главное для энергичных, а порой и чересчур беспечных подростков — показывать пример безопасного поведения в ситуациях, когда мы сами физически не сможем быть рядом. Знания и чувство ответственности, о которых расскажет кампания, — это ключ к безопасным играм, занятиям спортом и отдыху детей всех возрастов", — говорит министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

В рамках кампании в январе были опрошены 1002 родителя в возрасте от 18 до 49 лет, у которых есть один или несколько детей; исследование показало, что в 73% семей дети когда-либо получали различные травмы. В свою очередь, 59% родителей сказали, что травма ребенка (детей) была настолько сильна, что им пришлось обратиться за помощью в ближайший травмпункт.

Главный врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе признает, что эта статистика подтверждается и тем, что она ежедневно наблюдает на работе.

"Количество детей, которые обращаются за помощью в нашу больницу, остается неизменно высоким — в прошлом году их было более 19 тысяч. Большинство травм не будет иметь долгосрочных последствий, однако детям нередко необходима помощь наших хирургов, а в отдельных случаях — и врачей интенсивной терапии. Открытие велосезона без шлема, прыжки на батуте без защитной сетки, пребывание в водоеме без присмотра взрослых, проглоченная батарейка от игрушки — это лишь некоторые примеры, которые каждый год заканчиваются инвалидностью или летальным исходом большого количества детей. Быть родителями — это большая ответственность, и мы надеемся, что при общей поддержке молодых семей, у нас получится предотвратить беспечность, чтобы помочь детям вырасти здоровыми и жизнерадостными", - говорит Снипе.

Цель кампании "От беспечности к безопасности" — повысить степень образованности и информированности детей разного возраста, их родителей и других взрослых о безопасности, наиболее распространенных в разных возрастах видах травм, причинах получения травм и мерах их профилактики с целью снизить детский травматизм в Латвии.

44% участников исследования признали, что им требуется больше информации о том, как предотвратить детский травматизм, поэтому в рамках кампании пройдут различные образовательные мероприятия по всей Латвии:

- в СМИ будет регулярно распространяться полезная информация о детском

травматизме и его рисках, а также практические советы по предотвращению травм;

- будут организованы детские спортивные игры и мобильные мастерские, где при помощи наглядных примеров можно будет узнать о детском

травматизме дома;

- подготовлены и опубликованы информационные материалы — буклет (краткая информация о снижении травматизма и первой помощи), инструкция для молодых родителей (более подробная информация о предотвращении травм и оказании помощи, советы по безопасному обустройству дома) и видеоклипы "Безопасный дом для ребенка" и

"Проверим дом!".

"Я верю, что информационные материалы кампании будут способствовать развитию понимания и чувства ответственности в семье. Защита детей — в наших собственных руках, поэтому взрослые должны знать, на что необходимо обратить внимание, и показывать пример безопасного поведения", — убежден министр здравоохранения Павлютс.

Иногда несчастные случаи происходят даже у внимательных и заботливых родителей. Девиз "От беспечности к безопасности!" выбран осознанно, чтобы показать, насколько тонка грань между беспечностью и безопасностью, и показать, как родители могут защитить детей, создав для них безопасную среду.

Все информационные материалы кампании доступны на www.esparveselibu.lv и странице BKUS www.bkus.lv. Кампания также будет освещаться в социальных сетях. Запись мероприятия доступна на "Facebook" страницах МЗ и BKUS (https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija или https://www.facebook.com/bernuslimnica).