Минздрав намерен продлить ряд мер по ограничению распространения Covid-19

В следующем году Министерство здравоохранения планирует продолжить осуществление ряда мероприятий эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19, следует из доклада, представленного в министерство на утверждение.

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В настоящее время в Латвии еще не достигнуто снижение уровня заражения Covid-19, при котором риски заражения в повседневных ситуациях были бы сведены к минимуму, поэтому важно продолжить выполнение определенных мер и в 2023 году, чтобы снизить последствия Covid-19, а также сохранить готовность контролировать и адекватно реагировать на негативные изменения, касающиеся распространения Covid-19 в стране.

Минздрав заявляет, что тестирование населения на Covid-19 играет существенную роль своевременном снижении распространения возможной новой вспышки заболевания, поэтому указанная услуга будет предоставляться и в 2023 году.

В Минздраве подчеркивают, что без государственного финансирования услуг по тестированию в стационарных условиях будет ограничена возможность раннего выявления вспышки инфекции Covid-19 и неконтролируемого распространения инфекции, что, в свою очередь, может создать чрезмерную нагрузку на национальную систему здравоохранения и ее возможности, увеличить смертность пациентов и негативно повлиять на ситуацию в стране во всех отраслях.

Нередко инфекция Covid-19 вызывает поражение других систем органов у населения, поэтому, по оценке Минздрава, необходимо продолжать наблюдение за состоянием здоровья указанных пациентов, обеспечив государственное финансирование динамического наблюдения и в 2023 году. Без динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов, на которое повлияла инфекция Covid-19, существует вероятность того, что указанные длительные нарушения здоровья вызовут хронические заболевания с далеко идущими последствиями как для работоспособности населения, так и для качества жизни.

В Минздраве также указывают, что дельта-тип Covid-19 отрицательно сказался на функции органов у многих заболевших, в результате чего большому количеству пациентов требуется длительная реабилитация. Следовательно, в целях улучшения функциональных возможностей, состояния здоровья и качества жизни указанных пациентов для обеспечения им возможности быстрее вернуться к повседневной и трудовой деятельности необходимо продолжить оказание оплаченной государством услуги, обеспечив соответствующее финансирование.

В свою очередь, в целях предотвращения возможного распространения инфекции Covid-19, особенно в медицинских учреждениях и учреждениях социального ухода, по оценке Минздрава, на предстоящий период также следует предусмотреть государственное финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты.

По мнению Минздрава, не менее важно предусмотреть в государственном бюджете и средства для привлечения дополнительных сотрудников в практики семейных врачей в следующем году. Как пояснили в министерстве, в большинстве случаев семейный врач является первым медиком, к которому в случае нарушения здоровья обращается пациент, и с ростом заболеваемости практики семейных врачей испытывают перегрузку.

В целях обеспечения мониторинга ситуации, обеспечения оказания медицинских услуг не только больным Covid-19, но и всем пациентам, нуждающимся в них по объективным причинам, включая тестирование, динамическое наблюдение, реабилитацию после последствий Covid-19 и готовности быстро расширить потенциал отрасли здравоохранения в 2023 году дополнительно нужны 31 309 980 евро.