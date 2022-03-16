Минздрав намерен разработать схему маркировки продуктов питания

Министерство здравоохранения планирует разработать схему маркировки пищевых продуктов, которая позволит оценить питательную ценность конкретного продукта и сбалансировать питание. Об этом сообщила заведующая отделом укрепления здоровья и профилактики зависимостей Минздрава Инга Бирзниеце на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

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Слишком много соли

Почти 70% людей, которые считают, что потребляют оптимальное количество соли, на самом деле употребляют ее слишком много — об этом говорят данные исследования о потреблении соли и йода взрослым населением Латвии, проведенного в 2020 году научным институтом пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Министерство здравоохранения рекомендует добавлять в пищу не более 5 граммов соли в день, или 2 грамма натрия, что также соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Данные о потреблении продуктов питания в Латвии впервые были получены в 2008 году: тогда население в день употребляло в среднем 7,1 грамма соли — меньше, чем в среднем по Европе, но значительно выше рекомендованного количества.

В странах Европейского Союза (ЕС) рацион с высоким содержанием натрия — причина в среднем 3,2 миллионов смертей в год. В основном — вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, рака желудка и хронической болезни почек. Чрезмерное потребление соли также может увеличивать экскрецию кальция и способствовать образованию камней в почках и развитию остеопороза.

Избытки соли попадают в организм людей, употребляющих кетчуп, соусы и приправы. Большое количество соли также содержится в хлебе и бутербродах, готовых соусах и приправах, также избытки соли попадают в организм людей при ежедневном употреблении мяса, объясняет научный сотрудник института BIOR Инесе Сиксна.

Планы Минздрава по оздоровлению населения

Новая схема маркировки продуктов поможет жителям легче сориентироваться и облегчить выбор продуктов питания, полезных для здоровья. Европейская комиссия уже приступила к разработке единой схемы маркировки или ее критериев для европейских стран, которую в будущем предполагается взять за основу в Латвии, отмечает Бирзниеце.

Обязательной это маркировка является в 12 странах, в 41 стране она добровольна. В некоторых странах используются предупреждающие этикетки, цветные иллюстрации по принципу светофора, заметки на упаковке о влиянии на здоровье и указание процентов от рекомендованной суточной дозы продукта.

Также Минздрав разработал проект основных принципов для общественного здравоохранения до 2027 года, а в феврале 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством и Латвийской торгово-промышленной палатой по улучшению состава пищевых продуктов. Соглашение предусматривает, что население будет иметь доступ к продуктам питания с пониженным содержанием соли, сахара и насыщенных жиров. К меморандуму присоединились 11 производителей продуктов питания, с двумя еще ведутся переговоры.

Во второй половине 2022 года Минздрав также планирует провести кампанию о здоровом питании и потреблении фруктов и овощей — в первую очередь она будет направлена на детей школьного возраста и их родителей.