Минздрав не одобряет предложение Минэкономики о быстрых тестах на Covid-19 для доступа к услугам

В точности быстрых слюнных тестов, если их проводят непрофессионалы, нельзя быть уверенными, поэтому не стоит использовать их как "входной билет" для получения услуг, как это предлагает Министерство экономики. Об этом агентству LETA заявила пресс-секретарь Минздрава Синтия Гулбе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указал Минздрав, неясно, какие тексты предлагает использовать Минэкономики, как обеспечить, чтобы их брали правильно, и как контролировать, действительно ли тест был сделан. В других странах, на которые ссылалось Минэкономики, быстрые тесты проводят в специально отведенных местах специально обученные люди, которые не заинтересованы в том, чтобы результат был негативным.

Таким образом, это предложение не гарантирует эпидемиологической безопасности.

Сейчас в Латвии недоступны быстрые слюнные тесты. Те слюнные тесты, которые есть, использует реакцию цепочки полимеразы. А быстрые слюнные тесты выявляют антиген, они менее чувствительны и менее точны.