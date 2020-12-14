Минздрав планирует на две недели разрешить пройти анализ на Covid-19 без направления семейного врача
Foto: LETA

Министерство здравоохранения рассматривает возможность в последнюю неделю декабря года и первую неделю января разрешить сдавать анализы на Covid-19 без направления врача, в эфире LTV сообщила глава Минздрава Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Впереди восемь выходных, а по выходным люди реже сдают анализы, объяснила это решение Винькеле. По её словам, лабораториям хватит мощностей, чтобы обеспечить тестирование.

Кроме того, Минздрав договорился с самоуправлениями провести более интенсивное тестирование в центрах социального ухода, так как там высокая заболеваемость как среди клиентов, так и среди работников.

Как уже сообщалось, завтра правительство рассмотрит необходимость ввести новые, более строгие ограничения, так как эпидемиологическая ситуация в Латвии остается нестабильной, а положение дел в медучрежедниях становится критическим.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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