Минздрав планирует отменить требование обязательного использования масок в медучреждениях

По мере улучшения эпидемиологической ситуации с Covid-19 Министерство здравоохранения предлагает отказаться от требования использования масок в медицинских учреждениях и центрах социального ухода.

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Минздрав представил на утверждение поправки к правилам “Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19”. Кабинет министров еще должен принять решение по этим поправкам.

В министерстве сообщили, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране и в мире улучшилась. В последнее время больше не было вспышек коронавируса с очень большим количеством зараженных, а также в большинстве случаев заболевание Covid-19 протекает в легкой форме и в больницы попадает меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19.

“По этой причине Covid-19 уже не представляет такого высокого риска для системы здравоохранения, как раньше, и в настоящее время коронавирус сопоставим с другими циркулирующими респираторными инфекциями, такими как сезонный грипп. Следовательно, меры эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19 следует приравнивать к мерам по ограничению других респираторных инфекций, включая регулирование для использования масок”, - подчеркнули в ведомстве.

Министерство указало на опыт других стран Европейского союза (ЕС) по отмене использования масок, а также отметило прогнозируемое дальнейшее снижение риска распространения Covid-19, поэтому необходимо принять решение об отмене использования масок в медучреждениях и учреждениях длительного социального ухода.

Разработанные Минздравом поправки предусматривают, что маски необязательно использовать в медучреждениях и центрах соцухода, однако медучреждениям и центрам соцухода будет предоставлено право определять необходимость использования масок как для сотрудников, так и для пациентов и посетителей, перед этим оценив риски по региональной эпидемиологической ситуации. Такие случаи могут возникнуть, например, при вспышке заболевания в конкретном учреждении.

Поправки к правилам сохранят за медучреждениями определять меры эпидемиологической безопасности в соответствии с эпидемиологической обстановкой и спецификой учреждения.