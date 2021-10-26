Минздрав планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации

Министерство здравоохранения уже в пятницу, 29 октября, планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации, сообщила на заседании Кабинета министров руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.
Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.
По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября.