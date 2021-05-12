Минздрав планирует разрешить привитым от Covid-19 после поездок не соблюдать самоизоляцию

Министерство здравоохранения на заседании правительства в четверг, 13 мая, внесет на рассмотрение изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19, которые позволят привитым от Covid-19 людям после въезда в Латвию не соблюдать требование о самоизоляции.

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Как указали в Минздраве, это норма будет аналогична уже существующему порядку, который позволяет не отправляться в самоизоляцию людям, переболевшим Covid-19.

В настоящее время при въезде в Латвию из большинства стран Европы и мира необходимо соблюдать самоизоляцию.

Как ранее заявил министр сообщения Талис Линкайтс, Латвия должна как можно скорее ввести норму о том, что при въезде в страну привитый от Covid-19 человек не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять отрицательный тест, соотнеся это регулирование с требованиями, введенными в Эстонии и Литве.

В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 житель Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс отметил, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии. "Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации", — сказал министр сообщения.

Линкайтс отметил, что разрешение неограниченного въезда для вакцинированных лиц соответствует рекомендациям, опубликованным 3 мая Европейской комиссией относительно въезда из третьих стран и отмены ограничений на несущественные поездки.