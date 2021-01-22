Минздрав: попавшим в больницу больным Covid-19 старше 70 лет чаще всего не удается спасти жизнь

Как показывают наблюдения персонала больниц, если состояние пожилого пациента настолько тяжелое, что он попал с коронавирусом в больницу, его, скорее всего, спасти не удастся. Основная борьба идет за жизнь пациентов от 30 до 60 лет, рассказала агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане.

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Несмотря на то, что заболеваемость в Латвии немного снизилось, ситуация в больницах продолжает быть критической, и продолжает расти число пациентов, которым нужна интенсивная терапия. Это число увеличилось с начала января. И если их станет слишком много, пациентов придется сортировать по приоритетности, предупреждает Минздрав.

Каждый день в больницы поступает в среднем 102 пациента с коронавирусом. Сейчас в больницах лечатся 1115 таких пациентов, и 100 из них находятся в тяжелом состоянии. В некоторых больницах число занятых коек превышает 80%, а загруженность мест, предназначенных для тяжелых пациентов, которым нужна интенсивная терапия первого уровня, выросла до 69%, а для критических пациентов, которым нужна интенсивная терапия второго уровня — до 72%. Увеличить число мест для тяжелых пациентов довольно сложно, потому что не хватает персонала с соответствующими знаниями.