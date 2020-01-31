Минздрав попросит правительство продлить сроки реализации проекта "е-Здоровье"

Министерство здравоохранения попросит правительство продлить срок реализации проекта электронной системы здравоохранения ("е-Здоровье"), сообщил Эдгарс Скварикс, советник министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Он пояснил, что Национальная служба здравоохранения в сотрудничестве с Минздравом готовит для Кабинета министров доклад, в котором просит продлить сроки реализации проекта. В документе объясняется положение, в котором находится "е-Здоровье".

На этой неделе представители министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии сообщили, что для дальнейшего развития "е-Здоровья" в фонде Регионального развития ЕС зарезервировано 8,5 млн евро. Однако с учетом отсутствия прогресса и ясного плана действий возникает риск утраты этого финансирования.

Ранее директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс заявил, что в ближайшие три года в развитие "е-Здоровья" планируется вложить 10 млн евро. Ожидается, что после реализации третьего этапа "е-Здоровья" система станет более упорядоченной, будут введены электронные направления и электронная запись к специалистам.