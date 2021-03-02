Минздрав предлагает готовиться к введению превентивных ограничений

При оценке сценариев изменения заболеваемости Covid-19, в том числе в контексте прогнозируемой третьей волны, нужно готовиться к введению превентивных ограничений, заявила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Текущая эпидемиологическая ситуация и опыт других стран, где быстро распространяется новый, на 70% более заразный тип вируса, являются серьезным сигналом к тому, чтобы не ослаблять существующие меры безопасности в Латвии. Напротив, тенденции показывают, что необходимо действовать превентивно и принимать более строгие ограничения.

Однако конкретные действия и ограничения будут обсуждаться специалистами всех министерств с привлечением служб и ученых, с тем чтобы правительство могло принять окончательное решение.

На заседании правительства во вторник эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков говорил о необходимости ужесточения требования удаленной работы. Ограничения на скопление людей также являются одной из самых эффективных мер безопасности. Строгий контроль существующих требований в обществе и на рабочем месте также является важным аспектом.

Последние данные показывают, что в Латвии постепенно увеличивается доля новых штаммов вируса — в настоящее время на них приходится около 8% всех случаев, и зарегистрировано более десяти локальных вспышек, в том числе в дошкольных учреждениях.

По мнению Минздрава, ожидается, что в Латвии, как и в других странах ЕС, может произойти быстрый рост заболеваемости. Ранее было заявлено, что критическим порогом для более строгих мер будет тот момент, когда на новый штамм вируса будет приходиться 5% всех случаев, напомнили в министерстве.

В настоящее время невозможно точно сказать, как будут развиваться события и насколько плохой будет эпидемиологическая ситуация, однако, учитывая вышеупомянутые тенденции и опыт других стран, необходимо учитывать наихудшие сценарии.

Кроме того, нужно учитывать, что стартовая позиция в Латвии в настоящее время плохая — заболеваемость уже и так высока, и ее снижение остановилось, поэтому дальнейший рост приведет к гораздо большим потерям, чем при росте заболеваемости с низких показателей. Следовательно, в Латвии потребуются более серьезные меры безопасности.

Поэтому, с точки зрения специалистов здравоохранения в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений — наоборот, нужно действовать с опережением, не допуская резкого роста заболеваемости. Смягчение приведет к дополнительным рискам, новым вспышкам и быстрому увеличению числа пациентов в больницах.

Это, в свою очередь будет причиной для повторного введения жестких ограничений, что нанесет как экономический, так и социальный ущерб. В то же время следует учитывать, что высокая заболеваемость Covid-19 по-прежнему ограничивает другие медицинские услуги, и это будет иметь долгосрочные последствия.