Минздрав предлагает ввести "принцип светофора" при оценке ограничений после 7 февраля
Foto: LETA

Министерство здравоохранения выступило с предложением ввести "принцип светофора" при оценке дальнейших ограничений. Это значит, что ограничения могут быть смягчены, если двухнедельная заболеваемость составит не более 200 новых случаев на 100 000 человек.

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"Светофор" будет работать следующим образом:

  • "Красный свет" — ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость превышает среднюю по ЕС. Латвия сейчас находится в этой фазе с 689 новыми случаями Covid-19 на 100 000 жителей.
  • "Оранжевый свет" — ситуация высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет не более 200 новых случаев на 100 000 жителей. Можно смягчать ограничения.
  • "Желтый свет" — ситуация среднего риска, эксперты продолжают дискуссии о том, какой показатель заболеваемости может соответствовать этой фазе.
  • "Зеленый свет" — за две недели было менее 20 новых случаев на 100 000 жителей. Это позволит снять все существенные ограничения.


"Необходимо кардинально изменить подход к пересмотру ограничений Covid-19. Нам удалось остановить рост случаев Covid-19, сейчас надо выдвинуть новую цель — существенно снизить заболеваемость. Поэтому необходим договорится с жителями Латвии. Мы сейчас не можем позволить себя смягчать ограничения и меры безопасности, но можем дать людям четкий сигнал, при каких показателях их повседневная жизнь станет больше похожа на привычную", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

В Минздраве не исключают, что правительство может уточнять и менять ограничения при условии, что изменения не увеличат передвижение, контакты и заболеваемость людей. Кроме того, министерства могут просить снижение ограничительных мер в их отраслях, если представители отрасли могут доказать значимость ослабления ограничения для жителей, способны доказать наличие контроля за соблюдением ограничений, а также доказать то, что риски заболеть Covid-19 не вырастут.

Как уже сообщалось, правительство концептуально договорилось продлить существующие ограничения до 7 февраля.

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