Минздрав предложил реформу сети больниц: приоритет — круглосуточная медпомощь

Министерство здравоохранения представило план изменений в сети больниц Латвии. Цель нововведений — улучшить и сделать более доступным медицинское обслуживание для пациентов по всей Латвии. Кроме того, впервые будет введена оплата работы дежурных врачей, сообщили в Минздраве.

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Как отметили в министерстве, перепланировка больничной сети определяется рядом факторов. Из них главные — демографические тенденции населения, внедрение пациентоориентированных принципов оказания медуслуг, выход на рынок новых медицинских технологий и методов лечения, потребности населения в медицинских услугах, доступность человеческих ресурсов в отрасли и другие.

Минздрав подчеркивает, что существующая сеть больниц в Латвии будет сохранена — изменения коснутся лишь организации работы больниц.

Приоритеты реформы — больничные приемные и отделения неотложной помощи.

"Отделения неотложной помощи будут улучшены по всей стране, что сделает их более доступными для пациентов в круглосуточном режиме. В целях укрепления указанных отделений и унификации оказания неотложной помощи по всей стране планируется в сотрудничестве с больницами обсудить и внести изменения и уточнения в правила, касающиеся обязательных требований к медицинским учреждениям и их подразделениям", — говорится в сообщении Минздрава.

При разработке плановых изменений в сети больниц был произведен перерасчет тарифов на услуги, программ обслуживания и финансирования приемных или отделений неотложной помощи. Также будет введена оплата дежурных врачей.

"Для части больниц, для которых изменится стационарный профиль, финансирование перейдет на амбулаторные контракты, что позволит больницам усилить амбулаторную помощь пациентам", — отмечает Минздрав.

Планируемая реформа является всеобъемлющей, она предполагает дальнейшее сотрудничество сети больниц с другими уровнями здравоохранения, включая первичную медико-санитарную помощь. Изменения еще будут обсуждаться и рассматриваться на внутриотраслевых и правительственных встречах.