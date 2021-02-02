Минздрав предложил запретить "неважные путешествия" и ужесточить наказания за несоблюдение ограничений

Министерство здравоохранения предлагает запретить неважные путешествия и ужесточить ответственность за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

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Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению рассматривается сообщение Минздрава об оценке рисков распространения Covid-19 и принятии на ее основе решений о применении мер предосторожности и безопасности.

Минздрав считает, что существующие меры должны действовать до тех пор, пока 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 не снизится до уровня менее 200 случаев на 100 000 жителей. Каждые три недели также необходимо проводить оценку ситуации, анализируя эффективность мер, и при необходимости их пересматривать.

Принимая решения о пересмотре мер безопасности, Минздрав рекомендует учитывать и то, в какой мере устранены риски ввоза Covid-19 из-за рубежа.

При смягчении ограничительных мер рекомендуется в первую очередь увеличивать доступность образования для детей.

Минздрав подчеркивает, что меры против ввоза Covid-19 из-за границы необходимо усилить, запретив неважные поездки и введя требование об обязательной декларации пункта назначения. Также предлагается пересмотреть и сократить количество групп, для которых введены исключения, позволяющие не сдавать тест на Covid-19 и не находиться в самоизоляции по приезде из-за границы.

Минздрав также рекомендует усилить ответственность и контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Министерство призывает обратить особое внимание на несоблюдение требований изоляции и домашнего карантина, привлекая полицию, а также предусмотреть возможности принудительной изоляции инфицированных лиц в случае нарушения требований изоляции.

Также предлагается уделять больше внимания несоблюдению мер предосторожности и безопасности в общественных местах и местах оказания услуг. В то же время, как указывает Минздрав, если требования к поездкам за границу и эпидемиологический надзор будут усилены, можно будет рассмотреть небольшое смягчение мер безопасности по мере стабилизации эпидемиологической ситуации, то есть, если при том же количестве тестов на Covid-19 заболеваемость уменьшится по меньшей мере на 10%, а количество госпитализированных больных не будет расти.

В этом случае можно возобновить очное обучение, начав с 1-2-х классов и индивидуального консультирования детей школьного возраста, подверженных риску социальной изоляции. Впоследствии, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, можно принять решение о расширении очного обучения для детей школьного возраста с учетом приоритетов и возможностей реализации мер предосторожности.

Кроме того, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации могут быть пересмотрены ограничения в торговле и введена концепция безопасной торговли, когда будет разрешена очная торговля всеми товарами, однако магазины должны будут контролировать число посетителей и выполнение требований эпидемиологической безопасности.