Минздрав предложит вводить дополнительные Covid-ограничения по региональному принципу
Foto: DELFI

Поскольку ситуация с распространением Covid-19 улучшается слишком медленно, сегодня Министерство здравоохранения предложит ввести дополнительные ограничения в регионах, где заболеваемость выше средней по стране. Об этом в эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио 4 заявила глава министерства Илзе Винькеле.

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В краях, где уровень распространения выше, чем в среднем по стране, предложат ввести дополнительные меры. Они могут коснуться и удаленной учебы детей 5-6-го класса, и дополнительного запрета на публичные и частные мероприятия, и числа пассажиров в общественном транспорте, и спортивных мероприятий.

"Если говорить о больших городах — Даугавпилс не справляется", — сказала Винькеле.

Винькеле заявила, что большинство людей выполняет требования, однако продолжает довольно быстро расти число Covid-пациентов в больницах. Она подчеркнула, что радикальные меры, связанные с ограничением плановой медпомощи, постараются не принимать как можно дольше.

Винькеле добавила, что младшие классы достаточно "эпидемиологически безопасны", основной путь распространения болезни — на рабочих местах. Хотя сокращение движения населения — например, родителей, которые отвозят детей в школы — можно было бы приветствовать.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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