Минздрав: предприниматель должен сам решить, будет ли он обслуживать клиента без маски
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Соблюдение требования по ношению маски для лица является частью отношений клиента и предпринимателя, считает директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня. То есть, решение обслуживать клиента без маски или нет остается за предпринимателем.

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“У каждого учреждения мы не поставим полицейского, нужна солидарная ответственность от каждого члена общества и предпринимателя”, - указала Ливиня. Она добавила, что Латвия не единственная страна с таким требованием и в других странах человека могут не пустить в помещение без маски.

Специалист подчеркнула, что сейчас, во время роста заболеваемости Covid-19, важно, чтобы люди использовали маски в местах, где много людей и нет возможности соблюдать дистанцию. Речь идет как о магазинах, почтовых отделениях и других торговых местах, так и о музеях, библиотеках, выставочных залах. Кроме введения обязательного ношения масок, Минздрав ввел ряд мер, призванных разделить социальные пузыри. Например, чтобы классы между собой не пересекались.

Как уже сообщалось, с 14 октября ношение масок для лица стало обязательным во многих общественных местах. А с пятницы, 17 октября, вступят новые ограничения на собрания. В том числе на частных мероприятиях смогут собираться не более 30 человек.

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