Минздрав представит список привилегий, доступных полностью вакцинированным людям

Министерство здравоохранения планирует вскоре передать в правительство список привилегий, который станут доступны полностью вакцинированным людям, в эфире LTV сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Министр объяснил, что сейчас по всей Европе идет работа над цифровыми “зелеными сертификатами”, в том числе в Латвии. Правительство Латвии может рассмотреть этот вопрос уже в ближайшие недели.

Концептуальное сообщение о списке привилегий для полностью вакцинированных людей может появиться после Пасхи. “Надо предложить вещи, которые люди оценят, которые для них важны. Чтобы у вакцинации была и практическая польза, кроме заботы о здоровье”, - сказал политик. Павлютс отметил, что эти привилегии вступят в силу позже, на стадии всеобщей вакцинации. Сейчас вакцина доступна только группам риска.

Павлютс призвал людей подавать заявки на вакцинацию, так как вялая подача заявок в ожидании другого типа вакцины мешает планировать крупные мероприятия по вакцинации.

Министр сообщил, что на выходных, когда начнут работать центры массовой вакцинации, может возникнуть ситуация, что подавшие заявку на сайте manavakcina.lv получат прививку раньше, чем те, кто договаривался о вакцинации с семейным врачом, так как врач на выходных не работает.

“Такая ситуация наконец-то возникла, так как до этого не было больших центров, постепенно делили списки по местам, где вакцинируют. Вакцин не хватало, был дефицит. Сейчас ситуация меняется, вакцин много. Немного придержим вакцины и на следующую неделю”, - сказал Павлютс.