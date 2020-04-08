Минздрав предупреждает: Пасху придется встречать без гостей

В Латвии запрещены любые частные мероприятия, в которых участвуют люди, не живущие вместе. Поэтому жителям грядущую Пасху придется отмечать в пределах своего домохозяйства, предупреждает Министерство здравоохранения.

В число запрещенных мероприятий входит поход в гости к родственникам, друзьям, родителям, прародителям, отдых в саду или на даче с соседями, присмотр за чужими детьми и любые другие встречи, в которых принимают участие люди, не живущие вместе.

В министерстве агентству LETA указали, что недопустима ситуация, когда человек живет в двух местах. Например, снимает квартиру в Риге, но в выходные живет с семьей в другом городе. Он должен решить, где он будет жить на время чрезвычайной ситуации, указали в ведомстве. Исключение составляют несовершеннолетние дети разведенных родителей. Однако даже в этом случае Минздрав призывает родителей оценить, насколько необходимо, чтобы ребёнок жил на два дома.

Особенно важно воздержаться от посещения прародителей и пожилых родителей, указали в Минздраве. В том числе родители не могут на выходные отравлять детей к бабушкам и дедушкам, а бабушки и дедушки не могут помогать родителям присматривать за детьми, если семья не живет в одном доме.

Помимо прочего, ведомство уточнило, что на улице рядом могут находятся только два человека, живущих вместе. Поэтому, например, если вместе гуляют две мамы с детьми, то они должны держать дистанцию.

Что касается религиозных мероприятий, то их необходимо планировать без посетителей, указали в Министерстве юстиции. Духовный персонал должен воздерживаться от религиозных ритуалов, подразумевающих прямой контакт и соблюдать дистанцию. То же самое касается персонала, помогающего организовать видео или аудиотрансляцию богослужения. Перед входом в храм религиозные организации должны обеспечить средство для дезинфекции рук. Посетителей призывают носить маски для лица.

Как уже сообщалось, Кабинет министров решил продлить чрезвычайную ситуацию до 12 мая. На время ЧС в Латвии запрещены любые мероприятия, в которых принимают участие люди, не живущие вместе. В том числе богослужения с участием прихожан.