Минздрав: привилегии для вакцинированных введут, когда вакцины будут доступны всем
Foto: LETA

Со временем люди, вакцинированные от Covid-19, смогут воспользоваться привилегиями, свидетельствует подготовленное к сегодняшнему заседанию правительства сообщение Министерства здравоохранения и Министерства юстиции, передает LETA.

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Привилегии будут введены только, когда каждому жителю Латвии будут доступны вакцины, а также прививку получит достаточно большая часть общества. Кроме того, для введения привилегий в Латвии должна быть безопасная эпидемиологическая ситуация и эффективный способ проверить факт вакцинации, указали в министерстве.

Привилегии будут введены поэтапно. На первом этапе вакцинированные смогут воспользоваться индивидуальными привилегиями. Например, им не надо будет проходить обязательный скрининг на работе, соблюдать карантин дома, могу снизить меры предосторожности в центрах социального ухода.

На втором этапе будут введены общественные привилегии - возможность собираться на спортивных и культурных мероприятиях, посещать их в помещениях, использовать услуги общепита и спортивных клубов, не использовать маску для лица.

Министерство юстиции указывает, что вакцинация является добровольной и для лиц, отказавшихся от прививок, не будут введены дополнительные ограничения. Однако ведомство отмечает, что в отдельных отраслях и профессиях в случае отказа от вакцинации можно пересмотреть индивидуальные обязанности работника, учитывая интересы государственной безопасности, работу с людьми из групп риска и этические аспекты.

Минздрав отмечает, что, расширяя процесс вакцинации, можно будет пересмотреть существующие эпидемиологические ограничения.

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