Минздрав призывает пациентов с хроническими заболеваниями сдать тест на Covid-19
Foto: LETA

Министерство здравоохранения призывает людей с хроническими заболеваниями сдать бесплатный анализ на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

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Эта возможность есть уже с середины апреля, однако люди редко ею пользуются. Министерство призывает не пренебрегать ею, в особенности при диабете, онкологии, заболеваниях дыхательных путей или кровеносных сосудов.

Для того, чтобы сдать бесплатный анализ, нужно получить направление от семейного врача.
При хронических заболеваниях очень важно заметить коронавирус вовремя, подчеркивает Минздрав.

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