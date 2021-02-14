Минздрав призывает пожилых людей активнее регистрироваться на вакцинацию

Министерство здравоохранения призывает пожилых людей активнее использовать имеющиеся возможности, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию от Covid-19.

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По подсчетам Минздрава, из 90 000 заявок на вакцинацию на сайте manavakcina.lv" и по бесплатному телефону 8989 примерно четверть поступила от людей старше 60 лет. Люди этого возраста — одна из приоритетных групп, которые смогут пройти вакцинацию от Covid-19 раньше других, поэтому важно, чтобы эта группа людей подавала заявки.

Люди старше 60 лет, которые не являются медиками, сотрудниками или постояльцами центров социального ухода, будут привиты в определенном порядке. В первую очередь вакцинацию смогут пройти люди в возрасте от 70 до 90 лет, начиная с людей самого старшего возраста. Затем будет обеспечена вакцинация людей с хроническими заболеваниями, тех, кто проживает в одном доме с детьми, имеющими хронические и иммуносупрессивные заболевания, и люди, которые дома ухаживают за тяжелобольным человеком.

После этого будут привиты остальные люди, входящие в возрастную группу от 60 до 70 лет.