Минздрав призывает пожилых людей активнее регистрироваться на вакцинацию
Foto: LETA

Министерство здравоохранения призывает пожилых людей активнее использовать имеющиеся возможности, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По подсчетам Минздрава, из 90 000 заявок на вакцинацию на сайте manavakcina.lv" и по бесплатному телефону 8989 примерно четверть поступила от людей старше 60 лет. Люди этого возраста — одна из приоритетных групп, которые смогут пройти вакцинацию от Covid-19 раньше других, поэтому важно, чтобы эта группа людей подавала заявки.

Люди старше 60 лет, которые не являются медиками, сотрудниками или постояльцами центров социального ухода, будут привиты в определенном порядке. В первую очередь вакцинацию смогут пройти люди в возрасте от 70 до 90 лет, начиная с людей самого старшего возраста. Затем будет обеспечена вакцинация людей с хроническими заболеваниями, тех, кто проживает в одном доме с детьми, имеющими хронические и иммуносупрессивные заболевания, и люди, которые дома ухаживают за тяжелобольным человеком.

После этого будут привиты остальные люди, входящие в возрастную группу от 60 до 70 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

40

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€