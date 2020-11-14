Минздрав призывает провести выходные на свежем воздухе, а не в магазинах

Выходные лучше провести на свежем воздухе, а не в магазинах, напоминает Министерство здравоохранения.

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Если это возможно, Минздрав предлагает делать покупки в интернете и использовать бесконтактную доставку.

Находясь в магазине, нужно использовать маску для лица и соблюдать дистанцию 2 метра, а также не толпиться у полок и касс магазина.

Министерство предлагает также составлять список покупок, чтобы сократить время пребывания в магазине, и покупать больше, чтобы реже ходить в магазины.

Как сообщалось, начиная с этих выходных время работы торговых центров ограничено.