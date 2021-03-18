Минздрав просит правительство подготовить сценарий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации
Foto: LETA

Министерство здравоохранения на голосование выдвинет критерии роста заболеваемости Covid-19, при которых необходимо незамедлительно действовать, сообщает LETA. В эфире Латвийского телевидения министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) сообщил, что попросит группу оперативного управления разработать мероприятия на случай ухудшения ситуации.

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Павлютс не упоминал точные критерии, но отметил, что власти будут оценивать общий уровень заболеваемости, темп роста заболеваемости и заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии.

“Если рост показателей заболеваемости такой и такой, или, например, заполняемость коек интенсивной терапии превышает 70%, то нам надо незамедлительно принимать решения об ужесточении требований”, - сказал Павлютс. Он отметил, что пока критическая ситуация не наступила, хотя уже несколько дней наблюдается рост заболеваемости. “Сейчас надо следить за ситуацией, сегодня будет третий день, посмотрим, как будут развиваться события”, - сказал министр.

Министр здравоохранения сказал, что власти рассматривают разные мероприятия, в том числе ограничения на передвижения, но это будет одним из крайних решений. Ранее Павлютс в своем Twitter указал, что показатели заболеваемости снова растут и “на панели управления загорелась красная лампочка”. В феврале он сказал, что правительство должно выработать конкретный план действий на случай, если “замигает красная лампочка”.

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