Минздрав: в Латвии анализы на Covid-19 будут делать людям, вернувшимся из шести стран

С субботы, 7 марта, анализы на новый коронавирус, который вызывает заболевание Covid-19, будут делать людям, вернувшимся из шести стран - Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии и Сингапура, у которых в течение 14 дней появились симптомы инфекции, сообщили агентству LETA в Минздраве.

На вернувшихся из этих стран жителей Латвии распространяются особые меры предосторожности.

"С учетом риска заболеть Минздрав призывает людей не ездить в эти страны. Нужно учесть и то, что после возвращения из перечисленных стран дети должны 14 дней провести дома на карантине", - подчеркнули в министерстве.

Также анализы на Covid-19 будут брать у всех пациентов с тяжелыми симптомами острых респираторных инфекций, которые находятся в интенсивной терапии.

Для того чтобы сдача анализов была более удобной, при подозрениях на Covid-19 к пациентам домой по всей Латвии будут выезжать бригады скорой помощи или работники Centrala laboratorija.

Люди, у которых в течение 14 дней после возвращения из регионов вспышки Covid-19 появятся симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - должны вызвать скорую помощь по телефону 113. Также следует поступить людям, которые контактировали с заболевшими Covid-19 и у них в течение 14 дней появляются симптомы заболевания.