Минздрав в школьные каникулы призывает не ездить с детьми за границу

Перед предстоящими на следующей неделе школьными каникулами Министерство здравоохранения призывает родителей в целях ограничения распространения Covid-19 не отправляться с детьми в зарубежные поездки, а также планировать досуг детей и семьи в соответствии с эпидемической ситуацией в стране.

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Представитель Минздрава Анна Страпцане отметила, что в настоящее время "Covid-19" заражается все больше молодых людей, у которых болезнь также может протекать достаточно тяжело.

С сегодняшнего дня вступают в силу дополнительные ограничения на занятия по интересам, частные мероприятия и спортивные занятия. До 6 ноября запрещены групповые спортивные занятия в помещениях, но по-прежнему разрешено заниматься индивидуально, а также проводить групповые спортивные занятия на улице.

Минздрав призывает латвийцев сотрудничать в реализации этих ограничительных мер и до 6 ноября не проводить групповые занятия в помещениях, предпочитая досуг на свежем воздухе. После 6 ноября эпидемиологи оценят результаты этих мер и примут решение о дальнейших действиях.