Минздрав в течение двух недель переработает и упростит правила эпидемиологической безопасности
Foto: DELFI

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству здравоохранения в течение двух недель подать правительству пересмотренные и упрощенные правила эпидемиологической безопасности для преодоления пандемии Covid-19. Об этом сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.

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По его словам, это необходимо с целью усовершенствования существующих правил, чтобы их было легче понимать всем жителям страны, а также для того, чтобы избежать технических и детализированных требований эпидемиологической безопасности в постановлениях правительства.

В резолюции премьера говорится, что информационный доклад Минздрава "О стратегии Латвии по борьбе с Covid-19 осенью 2021 года", рассмотренный правительством в июле, предусматривает улучшение регулирования мер эпидемиологической безопасности путем разработки понятных для общественности и простых в реализации рекомендаций, согласованных между отраслями.

Сабаев добавил, что Государственная канцелярия завершила работу над базовыми нормами, но Минздрав в сотрудничестве с отраслевыми министерствами должен подготовить и представить на рассмотрение правительству улучшенные правила эпидемиологической безопасности.

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LETA

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LETA

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