Минздрав: возможно, придется объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить чрезвычайную ситуацию, заявила во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.

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На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения". Этот вопрос планируется обсудить 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.

По словам Валдмане, в четверг при принятии решений об ограничениях "все будет зависеть от динамики числа госпитализированных".

Она пояснила, что чрезвычайная ситуация в здравоохранении может быть объявлена именно из-за нехватки медицинского персонала.

Как сообщалось, вся плановая помощь в больницах будет прекращена, когда заполненность койко-мест для пациентов с Covid-19 превысит 90%, при условии, что это число больше невозможно будет увеличить, заявила во вторник начальник отдела качества лечения департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка.

Сегодня количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысило 700.

Сейчас занято 75% коек, отведенных для больных коронавирусом, и на прошлой, и на этой неделе им пришлось отвести 100 дополнительных мест. Самая большая нагрузка — в больнице имени Страдиня и в Восточной больнице. Там занято более 80% "коронавирусных" коек.

В Северокурземской больнице из-за большого количества пациентов с Covid-19 затруднен прием пациентов с другим диагнозом. Палаты интенсивной терапии тоже почти заполнены: в Восточной больнице — на 85%, в Лиепайской, Видземской региональной и Резекненской больнице — на 100%.