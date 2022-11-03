Минздрав: закупка таблеток с йодом поддержана как одна из мер в случае ядерной угрозы

Закупка йодосодержащих таблеток поддержана как одна из мер в случая ядерной угрозы, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Барбара Алите.

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На закрытом заседании правительства было рассмотрено сообщение Минздрава с предложениями о минимальных мерах готовности к ядерной угрозе.

Одна из этих мер — таблетки с йодом, однако Алите напоминает, что специалисты подчеркивает: это не "лекарство от радиации", и прием таких таблеток может серьезно навредить здоровью.

Ранее Минздрав объяснял, что ближайшие атомные электростанции находятся на расстоянии более 110 километров от Латвии, и в этом случае таблетки с йодом не нужны. И даже в государствах, где есть атомные электростанции, таблетки принимаются только в том случае, если в среду попал радиоактивный йод, и защищают они только щитовидную железу.