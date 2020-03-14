Миссия: спасать и оберегать. Как работает латвийский проект "Кнопка жизни"

Вот уже несколько лет в Латвии активно развивается социальное предпринимательство — деятельность, на стыке коммерческого и некоммерческого направлений. Одним из проектов, достойных внимания, можно назвать создание системы медицинского оповещения "Кнопка жизни" ("Dzīvības poga"), которую, базируясь на европейском опыте, придумали местные энтузиасты. О том, как это происходило, что за этим стоит и как небольшое устройство способно улучшить качество жизни человека рассказала одна из инициаторов проекта — Марина Пьянова.

"Все началось с моего личного опыта, — рассказывает Марина. — Моему дедушке было далеко за 80 лет, когда в один прекрасный день он упал и пролежал в беспомощном состоянии несколько часов. Тогда он жил за городом один, поэтому быстро ему помочь было некому. Это еще хорошо, что у него много детей и внуков: стали звонить, искать, волноваться. К счастью, все обошлось. Но это типичная история: человек (как правило, пожилой) падает, встать самостоятельно не может, а сообщить о своей беде никак, потому что телефона под рукой нет. А иногда, чтобы спасти человека, счет идет даже не на часы, а на минуты".

За границей услуга вроде "Кнопки жизни" очень популярна и востребована. Причем пользуются ею не только пенсионеры, но и люди со слабым здоровьем или хроническими заболеваниями (например, деменцией или эпилепсией). Также ею пользуются и одинокие люди, которым в критический момент просто некому прийти на помощь.

Foto: Диана Спиридовская

"Это действительно очень удобно: тебе выдают водонепроницаемый кулон или браслет с одной кнопкой, на которую в экстренном случае надо просто нажать. После того ЧП с дедушкой мы стали искать в Латвии что-то похожее, но оказалось, что у нас такие услуги предоставляют лишь тем, кто не выходит за порог дома, а таким активным, как мой дедушка, помочь-то и некому. Вот тогда и пришла в голову идея — разработать и предлагать в Латвии услугу медицинского оповещения, которая в экстренной ситуации позволит помочь попавшему в беду человеку по всей стране", — объясняет Марина.

От идеи до реализации проекта, по слова Марины, прошло полгода: идея зародилась в июле 2017 года, а первые клиенты появились уже в феврале 2018 года.

Философия независимости: не слежка, а гарантия безопасности



Как рассказала Марина Пьянова, некоторое время ушло на поиски надежных устройств, которые бы соответствовали самым высоким стандартам. Пробовали местные, но они не подошли. Заказали в одной из европейских стран — так оказалось надежней. Кстати, создатели "Кнопки жизни" постоянно ищут новые решения, в настоящее время, например, идет активное тестирование оборудования с различными датчиками и сенсорами.

Один из важных аспектов: необходимо найти не просто лучшее оборудование, но и чтобы его цена была доступной для латвийского потребителя. Соблюсти этот баланс трудно и коммерческим проектам и уж, тем более, социальным предпринимателям.

По статистике, в Латвии второй наиболее значимой внешней причиной смерти пожилых людей являются падения. На их долю приходится 13% всех внешних причин смерти среди населения старше 65 лет. И не малую роль в этом играет отсутствие своевременной помощи.

С возрастом риск падений быстро увеличивается. Каждый год в Латвии около 30% людей старше 65 лет сообщают своим врачам о падении. Но самое тревожное, что 2/3 из них с большой вероятностью снова упадут в течение шести месяцев.

Foto: Диана Спиридовская

Согласно последним мировым данным, риск падения есть у одного из четырех пожилых людей, т.е. по меньшей мере 25% людей преклонного возраста находятся в зоне риска. Кроме того, не стоит забывать, что люди преклонного возраста как правило не пользуются смартфонами с определением координат, поэтому найти таких людей, если они ушли, а то и уехали куда-то далеко от дома, очень проблематично.

"Когда человек упал, далеко не всегда телефон под рукой. Последствия различных критических ситуаций, когда человек не получил помощь вовремя, бывают разными: и переломы, и инсульт, и обморожения, случаются и летальные исходы. Счет идет на минуты, поэтом важно отреагировать быстро, и "кнопка жизни" может в этом помочь. Хотя люди старшего поколения зачастую боятся различных приборов. Им кажется, что за ними следят, их свободу пытаются ограничить. Хотя на самом деле, "кнопка жизни" гарантирует полную независимость и обеспечивает круглосуточную помощь", — отмечает член правления Dzivibas Poga.

Обычно договоры об оказании таких услуг заключают для своих родителей дети. Во-первых, если они живут отдельно, то устройство поможет им знать, все ли в порядке с родителями. Во-вторых, платить ежемесячную плату и быть спокойными за своих близких это во много раз дешевле — и для кошелька , и для нервной системы — чем потом привлекать к поискам полицию и волонтеров, а также оплачивать медицинские расходы. Возраст клиентов "Кнопки жизни" — от 46 до 96 лет, средний возраст — 71 год.

Как рассказала Марина Пьянова, на сегодняшний день в рамках проекта "Кнопка жизни" предоставляются услуги для тех людей, которые постоянно находятся дома, а также для активных, которые далеки от домашнего образа жизни, любят прогуляться или уехать на весь сезон на дачу.

"Есть люди с деменцией, за которыми очень часто трудно уследить. И в этой ситуации "Кнопка жизни" как раз и призвана помочь и обезопасить жизнь таких клиентов. Конечно, не надо думать, что это такая волшебная палочка: заплатил, нажал — и все сразу решается. Нет, это не так. Но тут мы решаем сразу несколько задач: оказание своевременной помощи делает жизнь человека качественней и даже продлевает их жизнь", — рассказывает Марина.

Как это работает: кнопка оперативного реагирования



Чтобы заключить договор о подключении к системе "Кнопка жизни", нужно зайти на сайт www.dzivibaspoga.lv и заполнить заявку. Можно также позвонить по контактному телефону, после чего клиенту перешлют договор. При заключении договора составляется карта клиента, куда записываются все особенности его здоровья: есть ли аллергия, какая реакция на медикаменты, был ли инсульт или инфаркт, страдает ли он деменцией, сахарным диабетом и т. д.

После того, как заключен договор, курьер привозит подзаряженный кулон или браслет вам домой и помогает активизировать кнопку. Все максимально упрощено, чтобы устройством было легко пользоваться. Активация длится всего 5 секунд: надо просто нажать на кнопку. В память "Кнопки жизни" занесены данные близких клиента. В экстренном случае при нажатии кнопки сигнал по выбору поступит или напрямую в круглосуточный центр звонков или первому в списке доверенных лиц абоненту, если он занят или не слышит, идет переадресация на следующий номер из списка. Если звонок поступает оператору call-центра, далее он действует по протоколу.

"Мы, конечно же, тесно сотрудничаем со Службой неотложной медицинской помощи. У нас есть несколько протоколов, согласно которым должен действовать оператор Центра звонков, получивший экстренный звонок. Иногда он направляет по конкретному адресу скорую, иногда полицию, а иногда достаточно оповестить родных. Разумеется, все личные данные клиента попадают под европейскую регулу о защите личных данных, поэтому кроме специальных служб эту информацию никто не получит", — подчеркивает член правления Dzivibas Poga.

Фактически, "Кнопка жизни" отчасти заменяет мобильный телефон: с него тоже можно позвонить или получить звонок (но злоупотреблять этим нежелательно, ведь кнопка лишь для экстренных случаев), ее расположение можно определить по спутнику, ее тоже нужно подзаряжать (лучше всего — через день). Если батарейка разряжается, на мобильный телефон клиента или доверенного лица придет смс.

Что еще важно: при заключении договора оговаривается, как зайти в дом клиента. Одно дело: вызвать помощь, но все может осложниться, когда потребуется войти к нему в дом. В этом случае оператор также владеет информацией, где может находиться ключ от квартиры: либо он у соседей (тогда указываются их координаты), либо родственников, которые живут не далее, чем в 15 минутах от дома клиента. Естественно, с дверей убираются все крючки и защелки.

Вместо эпилога: помогать общими усилиями



"Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, можем заключить договор о сезонном оказании услуг, например, на то время когда актуальны работы на даче. Не думаю, что людям безразлично здоровье и безопасность их близких. Да и все мы тоже когда-то постареем и будем нуждаться в помощи. Так почему бы не сделать свою жизнь и жизнь близких наиболее комфортной и безопасной? Только вдумайтесь, цена нашей услуги составляет от 40 до 67 евроцентов в день! А теперь представьте сколько стоит безопасность, здоровье и спокойствие ваших родных и близких. Мы не всегда задумываемся об этом, поэтому уровень профилактических мер низкий. Во многих случаях, к нам обращаются после повторных падениий и несчастных случаев", — пояснила Марина Пьянова.

Социальное предпринимательство — довольно тяжкое бремя. Зачастую все работает лишь на энтузиазме бизнесменов, для которых очень важна социальная функция бизнеса. Во многих странах Европы услуги аналогичные "Кнопке жизни" определенным группам людей оплачиваются за счет государства. За своих граждан готовы платить Германия и страны Скандинавии, частично расходы своим пенсионерам и инвалидам при определенных условиях компенсируют и в Великобритании.

Недавно проект "Кнопка жизни" получил грант Аltum, что пойдет на пользу клиентам, поскольку у них в рамках этой программы появилась возможность бесплатно получить в пользование оборудование. Это предложение ограничено, но может быть большой поддержкой для людей, которые нуждаются в этой помощи, но не могут ее себе позволить.

"Наш проект — это социально значимое направление. Справляться в одиночку сложно, поэтому мы безусловно нуждаемся в поддержке и государства, и самоуправлений. Мне кажется, это честно и справедливо, если человек всю жизнь работает и платит налоги, он заслуживает безопасную старость. Я искренне считаю, что государство должно заботиться о налогоплательщиках и обеспечивать их быстрым реагированием на ситуацию. Не должен человек по пять часов лежать в беспомощном состоянии", — считает Марина Пьянова и добавляет, что статус социального предприятия и членство в Ассоциации социального предпринимательства Латвии — это очень большая поддержка. Однако без партнеров

в лице государственных структур и самоуправлений такому социально значимому проекту выживать трудно.